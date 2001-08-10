На Камчатке рыбаки испытают удачу 12 марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 марта жителей и гостей Камчатки приглашают испытать удачу в соревнованиях по подлёдному лову корюшки "Удача рыбака". Соревнования по зимнему рыболовству проводятся в Усть-Камчатске ежегодно с 2011 года, сообщает ТК "41 регион".

В 2022 году конкурс на самый большой улов рыбы-"огурца" получил статус краевого фестиваля. Поменялось и место проведения. На этот раз ловить рыбу участники будут в акватории озера Нерпичье: выход на лёд будет осуществляться за зданием Усть-Камчатского Центра культуры и досуга. Победителей будут определять в личном и командном зачётах. В первом две номинации: "Удача рыбака" (за улов корюшки) и "Камбала и другие - тоже рыба" (за добычу других видов рыбы), а во втором одна – "Удачная команда". В ней победа будет присуждена за наибольший улов корюшки.

Соревнования пройдут 12 марта. Приём заявок на участие уже ведётся и продлится до 6 марта включительно.