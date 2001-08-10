Тихоокеанское
информационное агентство
22 Февраля 2022
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На Сахалине из-за метели ограничено движение на участке автодороги Лиственничное - Охотск
11:08, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сергей Надсадин потребовал незамедлительно начать проверки управляющих компаний

Сергей Надсадин потребовал незамедлительно начать проверки управляющих компаний

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Такую задачу мэр поставил во время утреннего заседания оперативного штаба по прохождению циклона. Сильная метель обрушилась на областной центр вчера вечером и всю ночь продолжала оказывать свое влияние на городской округ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По прогнозу метеорологов в течение сегодняшнего дня осадки сохранятся. При этом, скорость ветра будет в пределах 20 метров в сек. На данный момент  зафиксированы перебои с электричеством в Луговом, Хомутово и в других районах на севере города. Ремонтные бригады «Сахалинэнерго» уже занимаются устранением поломок, подать электричество обещают в ближайшее время.

Как доложили градоначальнику, подрядные организации вчера мобилизовали свои силы и всю ночь работали над расчисткой УДС.  Общественный транспорт курсирует в обычном режиме, на линии сейчас находится 160 автобусов.

Вместе с тем, есть дороги находящиеся в зоне риска. Это Синегорская трасса, она в проезжем  состоянии, но из-за сильного ветра есть проблемы с видимостью. Вопросы есть к состоянию дороги, ведущей на Елочки. Подрядчик, обслуживающий данный участок, обязался довести ее до проезжего состояния в течение  ближайших полутора часов.

Что касается расчистки  дворовых территорий и пешеходных зон силами управляющих компаний, Сергей Надсадин поручил взять ситуацию на особый контроль и в течение дня доложить обстановку по каждой УК. Также мэр поставил задачу перед подрядчиками — оперативно расчищать автобусные остановки и подъездные пути к детским садам и медицинским учреждениям. Крайне важным также остается комфорт пешеходов, поэтому необходимо привести тротуары в нормативное состязание.

- Мы мониторим обстановку, очередной штаб проведем сегодня вечером, где будет собрана вся оперативная информация. Надеюсь, что циклон успокоится и в грядущую ночь мы выведем на улицы максимальное количество техники, чтобы привести город в нормальное состояние, - отметил глава Южно-Сахалинска.

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