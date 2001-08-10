Сергей Байдаков встретится с жителями Ногликского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению главы региона Валерия Лимаренко во вторник, 22 февраля, первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков посетит с рабочей поездкой Ногликский район. В 14 часов начнется встреча с жителями. Приглашаются все желающие.

Встреча состоится в районном центре досуга: улица Пограничная, 10а. Там же, с 13 до 14 часов, руководители органов исполнительной власти островного региона и районной администрации проведут личный прием граждан.

В программе рабочей поездки Сергея Байдакова в Ногликский район – посещение объектов здравоохранения, ЖКХ и торговли, а также строительных площадок, где возводятся учреждения образования и социальной защиты.

Напомним, ранее Валерий Лимаренко принял решение расширить формат выездов членов регионального правительства в муниципалитеты Сахалинской области. Начиная с прошлого года, не только губернатор, но и его первый заместитель и председатель регионального правительства регулярно совершают рабочие поездки и встречаются с жителями.

С начала этого года губернатор провел три встречи с сахалинцами – в Холмске, а также в планировочном районе Луговое и селе Дальнем, которые относятся к городскому округу Южно-Сахалинск.