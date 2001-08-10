Жители Сахалинской области могут записаться на прием к узким специалистам через услугу "видеоврач"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На встрече губернатора Валерия Лимаренко с жителями Дальнего большинство вопросов затронуло сферу здравоохранения. Люди пожаловались, что на прием к кардиологу приходится записываться за месяц. Глава региона поручил до конца марта наладить систему записи к докторам узких специальностей, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Сейчас пациенту сначала необходимо попасть к терапевту, а тот, в свою очередь, дает талон на плановый прием к узкому специалисту. На ожидание иногда уходит несколько недель. С 18 февраля расширяются возможности услуги «видеоврач». Позвонив на 1-300, пациент может получить консультацию терапевта по видеосвязи или по телефону. Врач запишет человека на личный прием к узкому специалисту на ближайшее время.
– Консультации глаза в глаза это не заменит. Но мы хотим облегчить жизнь пациентов и избавить от лишних визитов в поликлинику, особенно в условиях пандемии. В единой информационной системе БАРС «видеоврач» видит всю историю болезни, результаты обследований. Этого достаточно, чтобы дать направление к узкому специалисту. На следующий прием доктор сам запишет пациента. За несколько дней нужно будет позвонить человеку и уточнить, не изменились ли у него планы. Если пациент не сможет прийти на прием, нужно отдать талон другому нуждающемуся. Ячейки по всем врачам должны быть расписаны. У нас раньше не было такого, чтобы сейчас время каждого специалиста находилось на контроле, – сказал Валерий Лимаренко.
До конца недели на 1-300 проведут технические работы, чтобы медицинский сервис справлялся с огромным количеством обращений в пиковые периоды и не испытывал перегрузок. Для удобства пациентов отменили добавочные кнопки – теперь звонящий на горячую линию может обратиться по всем вопросам здравоохранения к одному из 80 операторов.
На встрече с главой региона жительница Дальнего Галина Эскина пожаловалась, что в городской поликлинике №2 не смогла попасть на прием к кардиологу даже с талоном.
– Походила возле закрытой двери и уехала домой. Оказалось, кардиолог работает в ковидной бригаде, – поделилась пенсионерка.
С подобной проблемой столкнулись и другие жители Дальнего. Губернатор дал поручение – на этой неделе принять всех пациентов, которые были записаны на прием, и отправить менее востребованного специалиста в ковидную бригаду. Также Валерий Лимаренко напомнил пенсионерам о возможности бесплатно пройти высокотехнологичную диагностику. Жители Дальнего обследуются в консультативно-диагностическом центре, поликлинике №2 и областной больнице. В этом году углубленное обследование охватит 90 тысяч сахалинцев и курильчан.
Еще одной злободневной темой на встрече стало расселение аварийного фонда.
– У нас двухэтажные дома, канализации нет, печное отопление. Каждый год случаются пожары. Когда нас переселят? – поинтересовались жильцы домов на улице Гвардейской.
Долгое время эти дома находились в ведении Минобороны, их признали аварийными только в 2020 году. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин рассказал, что жителей планируется расселить до конца 2023 года. А в ближайшее время специалисты обследуют жилфонд, с точки зрения пожарной безопасности. Губернатор поручил в марте заключить с жителями соглашения, когда и по какому адресу они переедут.
Часть вопросов коснулась развития инфраструктуры на участках для многодетных семей. Там уже проложили 5 километров дорог, за три года будет обустроено еще около 6-ти. В конце этого года по центральным магистралям уже пустят воду. Жители, которые построили дома, могут получать техусловия на присоединение. В 2023 году подведут воду ко всем улицам. Готовится проект по водоотведению и очистным сооружениям. В 2024 году планируется проложить сети газоснабжения и догазифицировать дома.
За два часа общения с жителями Дальнего Валерий Лимаренко ответил более чем на два десятка вопросов. По ним были даны соответствующие поручения и установлены конкретные сроки исполнения.
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