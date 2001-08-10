С 18 февраля вводятся ограничения движения на ул. Загородной в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 18 февраля вводятся ограничения движения на ул. Загородной в Южно-Сахалинске. Закрыт для автомобилистов участок от пер. Матросского до северной части дома №108, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Дорожные работы на ул. Загородной и далее будут проводиться участками и продлятся до осени (ноябрь). За это время подрядной организации предстоит провести обустройство инженерных сетей и восстановление дорожного полотна.
Также продолжает действовать ограничение для движения автотранспорта по ул. Авиационной в связи со строительством южного канализационного коллектора. Работы выполняются участками. До 28 февраля сквозной проезд закрыт от дома №3 до дома №7. Также по ул. Авиационной сквозного проезда нет в районе домов №38 и 40. Объезд - с ул. Больничной.
Светофоры работают в штатном режиме.
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