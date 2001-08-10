В Южно-Сахалинске состоялась церемония спецгашения конвертов в честь 75-летия Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинском областном краеведческом музее состоялась торжественная церемония спецгашения почтовых конвертов, выпущенных в честь 75-летия со дня образования Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" сахалинском отделении Почты России.
В специальном выпуске приняли участие российская сноубордистка – заслуженный мастер спорта, чемпионка мира по сноуборду, участница зимних олимпийских игр 2022 София Надыршина, заместитель министра культуры и архивного дела Сахалинской области Ольга Николина и заместитель директора УФПС Сахалинской области Анна Чимякова. На конвертах участники поставили свои подписи и оттиск почтового штемпеля с изображением герба Сахалинской области и надписи «75 лет».
«Выпуск филателистической продукции, приуроченной к знаковым событиям, является традицией почтовых администраций во всем мире. Почтовые конверты выпущены общим ограниченным тиражом 70 000 экземпляров. Они очень скоро разойдутся в различные уголки страны и обретут коллекционную ценность. В будущем их ценность будет только расти», – отметила заместитель директора УФПС Сахалинской области Анна Чимякова.
«Для министерства культуры и Сахалинской области в целом – выпуск художественных конвертов, посвящённых 75-летию со дня образования региона, очень важен. Выпуск любой приуроченной к значимому событию почтовой продукции остаётся в истории. Эти конверты будут рассылаться адресатам по всей стране, тем самым оповещая людей о юбилее региона. И, конечно, не могу не отметить, что я сама коллекционирую конверты и открытки. Конверт, выпущенный в честь 75-летия Сахалинской области, будет достойным пополнением моей коллекции», – отметила заместитель министра культуры и архивного дела Сахалинской области Ольга Николина.
Конверты, прошедшие официальную процедуру специального гашения, теперь будут храниться в коллекции Сахалинского областного краеведческого музея. После торжественной части все желающие смогли поставить на почтовом конверте оттиск почтового штемпеля «75 лет Сахалинской области» и взять автограф участников специального гашения.
«Выпуск маркированных почтовых конвертов позволит популяризировать Сахалинскую область и рассказать о нашем регионе людям по всей стране. По спецвыпускам почтовых марок, открыткам, конвертам изучают историю», – считает заслуженный мастер спорта, чемпионка мира по сноуборду, участница зимних олимпийских игр 2022 София Надыршина.
Напомним, конверты с картографическим изображением Сахалинской области доступны в почтовых отделениях региона. С их помощью можно отправить простое письмо по России, а для отправки за рубеж потребуется дополнительно наклеить марку. Все желающие смогут поставить оттиск памятного штемпеля, отметив тем самым своё почтовое отправление в центральном почтовом отделении Южно-Сахалинска 693020 по ул. Ленина, д. 220.
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