В Южно-Сахалинске стартовала конференция "Технологии развития цифровой городской среды"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В течение двух дней городские, региональные и федеральные эксперты будут обсуждать мировые и российские тренды современного развития экономики и общества, демонстрировать специализированные программные продукты, а также обмениваться опытом в использовании различных инструментов создания цифровой городской среды, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Старт конференции дал первый вице-мэр Алексей Фризюк, отметивший, что в плане цифровой трансформации и развития цифровой среды Южно-Сахалинск на сегодня добился немалых достижений:
- Мы прошли путь от выбора платформы для цифрового двойника города до начала практического применения информационной модели города. Все это в итоге будет служить жителям и способствовать повышению комфортности и качества жизни. Уверен, что областной центр будет и далее применять самые передовые технологии в области развития цифровой городской среды, а опыт Южно-Сахалинска станет примером для других городов.
К сведению, цифровой двойник города - это трехмерная модель с фотопанорамами с загруженными в нее электронными моделями инженерных сетей тепло-, водо-, газоснабжения, водоотведения и ливневой канализации. В областном центре ее начали разрабатывать в 2020 году. Используя цифровую 3D модель, муниципалитет имеет возможность наглядно моделировать развитие города, демонстрировать инвесторам потенциальные площадки для ведения бизнеса, проводить общественные слушания по развитию территорий муниципального образования, обеспечивать аварийно-спасательным службам оперативную оценку характеристик объектов и подъездных путей к ним.
Участники конференции поинтересовались процессом разработки платформы и ее возможностями. Так, работа над цифровым двойником ведется в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, лазерного сканирования и методов трехмерного моделировании. Все это позволяет значительно сократить трудозатраты, стоимость и сроки сбора информации. Сейчас активно продолжается наполнение модели цифровым рельефом, актуализируются сведения о строениях, подземных коммуникациях и инженерных сетях городского округа, ведется разработка автоматизированного алгоритма определения территорий ограничения торговли алкоголем, прилегающих к социально-значимым объектам: образования, здравоохранения, общественного питания.
Кроме того, присутствующих интересовала и открытость аккумулируемых данных для обычных горожан. На что представители муниципалитета пояснили, что платформа создана с учетом обеспечения доступа к открытым данным администрации областного центра для всех жителей города. Заключительным этапом организации публичного доступа является обеспечение информационной безопасности муниципальной информационной системы, коей является цифровой двойник города. Предполагается, что цифровой двойник Южно-Сахалинска также станет важным инструментом для решения городских проблем и взаимодействия с населением.
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