Сергей Надсадин провел встречу с общественниками Дальнего и Елочек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел встречу с членами общественного совета Дальнего и Елочек, на которой были подняты актуальные вопросы, волнующие жителей, а также представлены отчеты по отработке обращений, которые поступали от горожан ранее, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Одной из тем обсуждения стали вопросы благоустройства и озеленения районов. В особенности это касается территорий новостроек. По мнению активистов, во дворах не хватает деревьев, от этого во многом зависит комфорт жителей. Принято решение – уже весной провести большую кампанию по озеленению района. Соответствующие поручения даны специалистам департамента дорожного хозяйства и благоустройства. При этом, подчеркнул мэр, работа обязательно должна вестись с учетом мнения горожан.

Еще одна просьба, с которой жители Дальнего и Елочек обратились к Сергею Надсадину, – увеличить количество точек для реализации продукции местных производителей и садоводов. Администрация города рассмотрит варианты размещения объектов, в ближайшее время будут проведены переговоры с бизнесом.

Большое количество обращений также связано с работой общественного транспорта. В частности, пассажиры жалуются на работу автобусов маршрута №104 – салоны грязные и плохо отапливаются. Все сигналы приняты в работу. Напомним, в ближайшее время планируется обновление подвижного состава одного из крупнейших перевозчиков города – МУП «Транспортная компания». Это только одно из направлений большой транспортной реформы города. Среди других мероприятий – создание единого оператора, а также Центра управления дорожным движением – для регулировки всех транспортных потоков в городе. Основная цель нововведений – сделать пассажирские перевозки максимально комфортными, закрыть потребности жителей всех районов городского округа.

Все обращения, озвученные в ходе трехчасовой встречи, зафиксированы в протоколе. Каждый вопрос будет детально проработан. Уже завтра мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин вместе с губернатором Валерием Лимаренко выступят в Доме культуры с. Дальнее с докладом о развитии города, в котором в том числе будут обозначены приоритеты социально-экономического развития Дальнего.