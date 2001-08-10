Сахалинцы запустили флешмоб в поддержку фигуристки Валиевой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В сахалинских соцсетях запустили флешмоб в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой. 15-летняя спортсменка из Казани – одна из фавориток Олимпиады в Пекине – 17 февраля выступит в произвольной программе.
Накануне Валиева блестяще откатала короткую программу и стала претенденткой на медаль высшей пробы. Ранее она успешно выступила в командном состязании в составе сборной Олимпийского комитета России.
В преддверии последнего испытания – произвольной программы – Камилу решили поддержать сахалинцы. Воспитанники спортшколы «Кристалл» записали ролик со словами поддержки в адрес талантливой спортсменки под хештегом #КамилаТыНасВдохновила (https://www.instagram.com/reel/CaDvA3xqMFm/)
К флешмобу присоединились и островные школьники из СОШ № 1 и № 14 Южно-Сахалинска и СОШ № 6 Холмска. Они выложили на страницах в Instagram видео и фото рисунков, посвящённых Камиле.
Камила Валиева – первая фигуристка, которая исполнила прыжок в четыре оборота в олимпийской программе. После сообщения о том, что в её декабрьской допинг-пробе обнаружено запрещённое ВАДА вещество, спортсменку пытались отстранить от соревнований. Однако Спортивный арбитражный суд принял решение допустить её до следующих состязаний. 17 февраля российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова покажут свои произвольные программы. Начало соревнований – в 21:00 по сахалинскому времени.
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