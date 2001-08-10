Три спортивных объекта построят на Сахалине в 2022 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2022 году на Сахалине возведут три спортивных объекта и реконструируют спортшколу восточных видов единоборств. На работы в рамках реализации программ развития физкультуры и спорта из регионального и федерального бюджетов выделено более 1,1 млрд рублей.

Как сообщили в региональном министерстве спорта, в третьем квартале планируют ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Аниве. Его стоимость – около полумиллиарда рублей. На конец года запланирована сдача двух объектов: универсального тренировочного комплекса с ледовой ареной в Макарове и крытого спортзала в Горнозаводске. Также продолжится реконструкция СШОР по восточным видам единоборств.

– Совместно с правительством России мы продолжаем реализацию стратегии развития физкультуры и спорта в Сахалинской области. Островной регион ежегодно вводит в строй новые спортобъекты, которые пользуются популярностью у сахалинцев и курильчан. Наша задача – сделать спортивную инфраструктуру современной и доступной во всех муниципалитетах. Мы планомерно движемся в этом направлении, и находим поддержку со стороны федеральных властей. Как итог – на островах растет количество жителей, которые регулярно занимаются физической культурой и предпочитают вести здоровый образ жизни, – отметил министр спорта региона Артём Подшивалов.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в 2022 году в России планируется ввести в эксплуатацию 145 спортобъектов. Все они будут построены в рамках реализации стратегии развития физической культуры и спорта, разработанной по поручению Владимира Путина.

– Создание возможностей для регулярных занятий спортом является одним из приоритетов работы правительства. В этом году свои двери для профессиональных спортсменов и спортсменов-любителей откроют 145 новых многофункциональных спортивных комплексов, ледовых арен и бассейнов. Они появятся в более чем 50 регионах нашей страны, – сообщил Чернышенко.