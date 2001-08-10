В Арт-резиденции «Маяк» рассказали о правилах написания грантовых проектов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Арт-резиденции «Маяк» состоялся семинар, на котором всех желающих проконсультировали по подготовке проектных заявок, грантов и их правильному оформлению.
Основное внимание уделили недочетам, которые допускаются во время написания заявки. Обсудили сроки, условия, отчеты и правила написания грантов. По завершению семинара каждый участник лично проконсультировался по возникшим вопросам.
Напоминаем, агентство по делам молодежи Сахалинской области объявило о начале проведения отбора на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов (программ) в сфере добровольчества в молодежной политике. Дата окончания приема заявок от организаций до 04 марта 2022 года. Вся необходимая информация размещена на сайте агентства https://sakhmol.sakhalin.gov.ru/.
«Формулировка основной идеи является отправной точкой каждой заявки на грант. Необходимо окунаться полностью в свой проект, гореть идеей, чтобы предусмотреть все необходимое для его реализации.» - рассказал директор ОГАУ «Сахалинский молодежный ресурсный центр» Александр Неустроев.
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