В Арт-резиденции «Маяк» рассказали о правилах написания грантовых проектов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Арт-резиденции «Маяк» состоялся семинар, на котором всех желающих проконсультировали по подготовке проектных заявок, грантов и их правильному оформлению.

Основное внимание уделили недочетам, которые допускаются во время написания заявки. Обсудили сроки, условия, отчеты и правила написания грантов. По завершению семинара каждый участник лично проконсультировался по возникшим вопросам.

Напоминаем, агентство по делам молодежи Сахалинской области объявило о начале проведения отбора на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов (программ) в сфере добровольчества в молодежной политике. Дата окончания приема заявок от организаций до 04 марта 2022 года. Вся необходимая информация размещена на сайте агентства https://sakhmol.sakhalin.gov.ru/.

«Формулировка основной идеи является отправной точкой каждой заявки на грант. Необходимо окунаться полностью в свой проект, гореть идеей, чтобы предусмотреть все необходимое для его реализации.» - рассказал директор ОГАУ «Сахалинский молодежный ресурсный центр» Александр Неустроев.