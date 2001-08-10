Сахалинцам рассказали, как не навредить тюленям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На льду или на берегу мы можем встретить новорожденных, молодых или взрослых тюленей. Это нормально, поскольку ластоногие – это полуводные животные. Суша для них точно такой же дом, как и море.
Малыши некоторых настоящих тюленей (ларга, кольчатая нерпа, крылатка) рождаются в густой белой шубке. Белоснежный мех будет греть щенка около месяца, пока он активно накапливает жир за счет питательного молока мамы.
Детёныши часто остаются одни на берегу или на льду, в то время как их матери кормятся в море (до 7-8 часов). Малышам пока в воду нельзя. Они могут погибнуть от переохлаждения, так как подкожный жир, сохраняющий тепло, у них недостаточно развит.
Столкнувшись с человеком, щенок воспринимает его как угрозу.
В организме малыша начинают вырабатываться гормоны стресса, которые отравляют его организм. Смерть от такого стресса наступает постепенно. Также существует риск отпугнуть самку, которая возвращается кормить детёныша.
Сменив детский мех на взрослый, молодые тюлени начинают кормиться и жить самостоятельно. Самки их оставляют.
Если молодой или взрослый тюлень вышел на берег, он отдыхает, греется на солнце или чем-то болен и не может нормально плавать в воде. В любом случае нам не нужно его беспокоить.
Как не навредить тюленю?
Держитесь не ближе 100 м от отдыхающего тюленя, оставайтесь незамеченными.
Не перемещайте, не тащите в воду и не уносите тюленя с берега или со льда. Его укусы опасны для здоровья человека, а изъятие животных из природы запрещено законом!
Не кормите тюленей – наша пища для них не подходит. А щенки пьют только молоко матери!
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