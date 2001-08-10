Переселенцы из аварийного жилья в Поронайске осмотрели свои будущие квартиры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске готовится к сдаче в эксплуатацию очередной многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилого фонда. Его строительство ведется в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения Поронайского городского округа качественным жильем». Новостройка, которая появилась на месте пустыря в микрорайоне «Бум», примет первых жильцов уже в следующем месяце. По традиции, перед заселением будущие новоселы осмотрели свои квартиры.

Жильцы вместе со специалистами Департамента муниципального заказа Администрации Поронайского городского округа проверили качество возводимого жилья - внешнюю и внутреннюю отделку дома, системы отопления и водоснабжения. Жители смогли задать подрядчику интересующие их вопросы, указать на недостатки, которые строители устранят до заселения.

- Квартира понравилась, большие комнаты, кухня, хороший балкон. Мы переезжаем сюда из аварийного дома по улице Московская, 10 и пришли смотреть квартиры вместе со своими соседями. Здесь мы также будем жить на одной площадке. Хорошо, что есть такая возможность осмотреть квартиру заранее, поговорить со строителями, есть время подумать, как обустроить новые «квадраты», куда поставить мебель, - отметила жительница Поронайска Елена Семенова.

На сегодняшний день специалисты ООО «Стройуправление» завершают отделку фасада и внутреннюю отделку квартир. Планируется, что дом будет полностью готов до конца марта. Всего в пятиэтажку переедут 40 семей, проживающих в аварийном жилье в Поронайске и сельских населенных пунктах.

В этом году строительство домов для переселения из аварийного жилья продолжится не только в Поронайске, но и в селах. В селе Гастелло начнут строить 12 двухквартирных домов, в селе Майское - 9 домов. В Поронайске новостройка на 30 квартир появится в микрорайоне «Цемзавод» по улице Гагарина.