Южносахалинцы могут взаимодействовать с УК по расчистке детских площадок от снега
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Содержанием общедомового имущества многоквартирных домов в Южно-Сахалинске, в том числе в зимнее время, занимаются управляющие компании. Предоставляемые услуги обозначены в минимальном перечне. Однако в большинстве случаев в этот список не входит расчистка от снега детских и спортивных площадок.
Эти виды работ относятся к дополнительным услугам, которые управляющие организации могут предоставлять по запросу жителей, предварительно обсудив с людьми варианты финансирования этих мероприятий.
Есть различные примеры эффективного взаимодействия жителей и УК. Так, после сильной метели, которая накрыла город в середине января, представители ЖЭУ-14, помимо своих основных обязательств по расчистке дворовой территории, оказали помощь в освобождении детской площадки по ул. Украинская, 9, 11 и 11А от снега. Совместно с горожанами создали во дворе настоящий снежный лабиринт вокруг игровых конструкций, дети расписали белые сугробы красками.
Когда жители вышли на уборку снега с детской площадки, в этот же день было решено объединить работников УК: дворников и рабочих задействовать на расчистке игрового комплекса.
В месте с тем, если жители хотят закрепить уборку снега за УК на постоянной основе, они вправе передать эти функции на общем собрании собственников помещений МКД. В случае согласия, финансирование может осуществляться в виде разового платежа (по необходимости) либо быть включено в состав тарифа на содержание общего имущества ежемесячно.
Как отмечает директор ООО УК «ЖЭУ-14» Ирина Зиновьева, управляющая организация всегда активно взаимодействует с жильцами:
— Это один из основных критериев, на чем строится слаженная работа в части содержания и обслуживания домов, ремонта. Регулярно проводим собрания собственников, где совместно решаем все актуальные вопросы ЖКХ. Так, например, в прошлом году возникла необходимость проведения дополнительных работ на кровле. Мы с собственниками это оговорили и распределили сумму платежа на один год.
Стоит отметить, что на территории городского округа есть и другие положительные примеры, где жители договорились со своей управляющей организацией о расчистке паковочных мест и кровли с оплатой по факту.
Напомним, что основные услуги и работы управляющих компаний по содержанию общедомового имущества многоквартирных домов в Южно-Сахалинске, в том числе в зимнее время, обозначены в минимальном перечне. В него входят:
- очистка придомовой территории от наносного снега, наледи и льда;
- сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
- очистка крышек люков колодцев, пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя более 5 см;
- уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд;
- уборка мусора из урн, установленных возле подъезда и пр.
Данные работы и услуги оплачиваются жильцами в рамках утвержденного тарифа на содержание общего имущества.
Для взаимодействия по вопросам ЖКХ горожане могут обратиться в свои управляющие организации. Узнать, к какой УК относится ваш дом, можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1082.
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