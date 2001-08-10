Южносахалинцы могут взаимодействовать с УК по расчистке детских площадок от снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Содержанием общедомового имущества многоквартирных домов в Южно-Сахалинске, в том числе в зимнее время, занимаются управляющие компании. Предоставляемые услуги обозначены в минимальном перечне. Однако в большинстве случаев в этот список не входит расчистка от снега детских и спортивных площадок.

Эти виды работ относятся к дополнительным услугам, которые управляющие организации могут предоставлять по запросу жителей, предварительно обсудив с людьми варианты финансирования этих мероприятий.

Есть различные примеры эффективного взаимодействия жителей и УК. Так, после сильной метели, которая накрыла город в середине января, представители ЖЭУ-14, помимо своих основных обязательств по расчистке дворовой территории, оказали помощь в освобождении детской площадки по ул. Украинская, 9, 11 и 11А от снега. Совместно с горожанами создали во дворе настоящий снежный лабиринт вокруг игровых конструкций, дети расписали белые сугробы красками.

Когда жители вышли на уборку снега с детской площадки, в этот же день было решено объединить работников УК: дворников и рабочих задействовать на расчистке игрового комплекса.

В месте с тем, если жители хотят закрепить уборку снега за УК на постоянной основе, они вправе передать эти функции на общем собрании собственников помещений МКД. В случае согласия, финансирование может осуществляться в виде разового платежа (по необходимости) либо быть включено в состав тарифа на содержание общего имущества ежемесячно.

Как отмечает директор ООО УК «ЖЭУ-14» Ирина Зиновьева, управляющая организация всегда активно взаимодействует с жильцами:

— Это один из основных критериев, на чем строится слаженная работа в части содержания и обслуживания домов, ремонта. Регулярно проводим собрания собственников, где совместно решаем все актуальные вопросы ЖКХ. Так, например, в прошлом году возникла необходимость проведения дополнительных работ на кровле. Мы с собственниками это оговорили и распределили сумму платежа на один год.

Стоит отметить, что на территории городского округа есть и другие положительные примеры, где жители договорились со своей управляющей организацией о расчистке паковочных мест и кровли с оплатой по факту.

Напомним, что основные услуги и работы управляющих компаний по содержанию общедомового имущества многоквартирных домов в Южно-Сахалинске, в том числе в зимнее время, обозначены в минимальном перечне. В него входят:

- очистка придомовой территории от наносного снега, наледи и льда;

- сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

- очистка крышек люков колодцев, пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя более 5 см;

- уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд;

- уборка мусора из урн, установленных возле подъезда и пр.

Данные работы и услуги оплачиваются жильцами в рамках утвержденного тарифа на содержание общего имущества.

Для взаимодействия по вопросам ЖКХ горожане могут обратиться в свои управляющие организации. Узнать, к какой УК относится ваш дом, можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1082.