Сахалинская команда вышла в финал конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке завершился полуфинал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа». Сахалинскую область на нем представили три команды – из школ № 6 Холмска, № 3 Тымовского и № 32 областного центра, которая вышла в финал состязания.

Проект нацелен на развитие управленцев в сфере образования. В этом году заявки на конкурс подали более 36 тыс. педагогов, из них 1732 – дальневосточники. Участие в полуфинале приняли 48 команд из разных регионов Дальнего Востока, которые успешно прошли дистанционное тестирование. Очные конкурсные испытания проходили в СОШ №82 города Владивостока.

Полуфинальные соревнования состояли из трех блоков. В течение трех дней конкурсанты прошли испытания «Дебаты», приняли участие в деловой игре «Школьный проектный офис» и кейс-турнире, где им были предложены управленческие, психолого-педагогические и методические ситуации, которые требовали решения.

Эксперты провели для конкурсантов мастер-классы по использованию современных информационно-коммуникационных технологий и цифровых ресурсов в образовании, SMM-этикета образовательной организации, музейной педагогике, интеграции выставочных пространств в процесс обучения.

– Мы очень рады тому, что Дальний Восток стал ближе, и то единение регионов, свидетелями которого мы стали, показало, что конкурс действительно открывает возможности для всех. В финал прошли команды, как из крупных городских образовательных организаций, так и из небольших школ, которые, по сути, являются центром жизни для своих населенных пунктов. Мы очень рады, что участники познакомились между собой, пообщались с экспертами. Три конкурсных дня были не просто состязаниями, а действительно совершенствованием профессионального мастерства, пусть короткой, но очень яркой программой повышения квалификации, – подчеркнул руководитель отдела проектов в сфере образования АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Богданцев.

Дальневосточный федеральный округ в финале конкурса «Флагманы образования. Школа» представят рекордное количество команд – 14. На него отправятся по две команды из Приморского, Камчатского и Хабаровского краёв, Бурятии и Магаданской области, по одной команде из Амурской и Сахалинской областей, ЕАО и Якутии.

В числе лидеров оказалась команда школы № 32 Южно-Сахалинска (заместитель директора Ок Дон Хи, учитель китайского и английского языков Альбина Шубенко, учителя начальных классов Анастасия Медейшо, Лидия Иванова).

– «Флагманы образования. Школа» – это пространство командного взаимодействия, время разработок уникальных идей, общения с сильными педагогическими командами Дальнего Востока и знакомство с новыми практиками. Мы получили прекрасную возможность выслушать коллег, представить опыт нашей школы. Это делает участие в конкурсе особенным событием для каждого из нас, – уверена участница команды СОШ №32 Ок Дон Хи.

По мнению еще одной участницы Альбины Шубенко, важнейшая часть конкурса «Флагманы образования. Школа» – это общение с единомышленниками и обмен опытом.

– Этот полуфинал навсегда запомнится мне энергичным ритмом, постоянным «мозговым штурмом» и невероятной бурей эмоций, которую участники дарили друг другу, – поделилась она.

С победой островных педагогов поздравили в региональном правительстве, министерстве образования, школе № 32. Участница «Объединения учителей Сахалина» Ксения Бурова отметила, что выход в финал всероссийского конкурса свидетельствует о высоком профессионализме коллег.

– В Сахалинской области сейчас формируется пул активных педагогов, которые нацелены на саморазвитие и поиск новых форм работы. Большую помощь в этом учителям оказывают профессиональные конкурсы. Они дают возможность пообщаться с коллегами из других регионов и экспертами, получить новые знания и опыт для использования в работе. Считаю, уровень профессионализма островных педагогов достаточно высок. И выход в финал конкурса «Флагманы образования» – еще одно тому подтверждение. Желаю коллегам дальнейших побед и интересных финальных испытаний, – сказала она.

Конкурс «Флагманы образования. Школа» проводится на платформе президентских программ «Россия – страна возможностей», объединяющий 26 проектов. Призеры конкурса получат возможность повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в государственный кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны, а также получить подарки от партнеров проекта.