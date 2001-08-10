Сахалинским неработающим пенсионерам проиндексировали пенсии на 8,6 процента

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Неработающим пенсионерам с начала нынешнего года страховые пенсии выплачиваются в новом размере. Они проиндексированы на 8,6 процента, рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении пенсионного фонда.

Напомним. Размер страховой пенсии определяется двумя составляющими, которые ежегодно увеличиваются. Первая составляющая - сумма стоимости пенсионных коэффициентов. Вторая — фиксированная выплата.

В 2022 году стоимость одного пенсионного коэффициента установлена в размере 107 руб. 36 коп. Количество коэффициентов у каждого пенсионера — индивидуально.

Фиксированная выплата установлена в размере 6 тыс. 564 руб. 31 коп.

Фиксированная выплата на Сахалине и Курилах выплачивается с районным коэффициентом на весь период проживания в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях.

Районный коэффициент разный:

- Южные и центральные районы Сахалина — 1,4;

- Охинский и Ногликский районы — 1,6;

- Курильские острова — 2,0

В Сахалинской области проживает 147 тыс. 109 получателей страховых пенсий. Среди них есть как работающие, так и неработающие пенсионеры.

В соответствии с действующим законодательством выплачиваемые страховые пенсии повысились только у неработающих пенсионеров.

В связи с корректировкой размеров страховых пенсий, увеличенные страховые пенсии будут получать 99 тысяч 222 островных неработающих пенсионера.

Средний размер выплачиваемой страховой пенсии неработающих пенсионеров в Сахалинской области на конец 2021 года составлял 22 тыс. 644,62 рубля. После корректировки в нынешнем году он увеличился до 24 тыс. 596,22 рубля.

В том числе:

-средний размер страховой пенсии по старости увеличился с 23 тыс. 395,28 руб. - до 25 тыс. 401,18 руб.;

- средний размер страховой пенсии по инвалидности – с 14 тыс. 5,43 руб. - до 15 тыс. 169,16 руб.;

- средний размер страховой пенсии по случаю потери кормильца – с 11 тыс. 971,07 руб. - до 13 тыс. 8,69 руб.

Обращаем внимание. Работающие пенсионеры продолжат получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней - без учета индексации. И лишь когда пенсионер трудовую деятельность прекратит, он начнет получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы.