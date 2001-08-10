Социально ориентированные некоммерческие организации Южно-Сахалинска могут получить субсидию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре стартует прием заявок на участие в конкурсе на получение субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям. Мера поддержки будет выделяться на обеспечение уставной деятельности, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Актуальная информация опубликованы на сайте администрации областного центра. Также всю необходимую информацию по вопросам участия в конкурсе можно узнать по телефону: 300-814 (6, 1).