09:10, | Новости общества Сахалина и Курил
Десятки домов в Южно-Сахалинске останутся без воды 11 февраля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с ремонтными работами на водозаборе «Луговое-Северный» сегодня, 11 февраля, с 10.00 до 14.00 будет отключена подача холодной воды в жилых домах по следующим адресам
- ул. 2-я Северная, 1Б, 1В, 2-32, 19;
- ул. Дружбы, 82-100, 83А, 93-101;
- ул. Гайдука, 35-49, 72, 74;
- ул. 2-я Набережная, 72, 73, 74;
- п. Мордовский (улицы Юбилейная, 2-я Новая, 2-я Заречная, Красная речка, 2-я Строительная).
По всем вопросам необходимо обращаться в диспетчерскую ООО «Росводоканал Сахалин» по телефону 72-32-40.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:48 8 Февраля Выступление сахалинки Софии Надыршиной покажут сегодня в прямом эфире на "Матч ТВ"
12:41 7 Февраля Прямую трансляцию выступления Софии Надыршиной на Олимпиаде покажут в разных точках Южно-Сахалинска
11:26 9 Февраля Сахалинца, проехавшего на велосипеде через всю страну, наградили памятным знаком
15:43 7 Февраля Южно-сахалинские педагоги примут участие в профессиональном конкурсе
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
- 15:11 20 Января В Южно-Сахалинске в результате несчастного случая погиб рабочий завода им. Федотова
15:00 13 Января В Южно-Сахалинске доставщик пиццы украл из подъезда половину детской коляски
15:01 13 Января На Сахалине пассажиры такси вместо оплаты проезда отобрали у водителя телефон
Выбор редакции
- 11:26 9 Февраля Сахалинца, проехавшего на велосипеде через всю страну, наградили памятным знаком
- 16:00 8 Февраля Сахалинский "Кристалл" стал серебряным призером "Золотой шайбы"
- 15:43 7 Февраля Южно-сахалинские педагоги примут участие в профессиональном конкурсе
- 11:07 7 Февраля Белорусы в сахалинской икре не обнаружили икры
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?