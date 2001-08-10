Тихоокеанское
информационное агентство
12 Февраля 2022
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В Южно-Сахалинске изменилась организация дорожного движения на пересечении проспектов Мира и Победы
09:10, | Новости общества Сахалина и Курил

Десятки домов в Южно-Сахалинске останутся без воды 11 февраля

Десятки домов в Южно-Сахалинске останутся без воды 11 февраля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на водозаборе «Луговое-Северный» сегодня, 11 февраля, с 10.00 до 14.00 будет отключена подача холодной воды в жилых домах по следующим адресам
 
- ул. 2-я Северная, 1Б, 1В, 2-32, 19;
- ул. Дружбы, 82-100, 83А, 93-101;
- ул. Гайдука, 35-49, 72, 74;
- ул. 2-я Набережная, 72, 73, 74;
- п. Мордовский (улицы Юбилейная, 2-я Новая, 2-я Заречная, Красная речка, 2-я Строительная).
 
По всем вопросам необходимо обращаться в диспетчерскую ООО «Росводоканал Сахалин» по телефону 72-32-40.

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