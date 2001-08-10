В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг работы управляющих компаний
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники отдела муниципального жилищного контроля администрации города продолжают регулярный мониторинг работы управляющих компаний в части состояния дворовых территорий и кровель жилых домов. С начала года проведено уже 34 рейда, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Представители контролирующих органов проверяют качество расчистки от снега придомовых территории, а также кровель многоквартирных домов от наледи и сосулек. Как рассказала ведущий советник отдела муниципального жилищного контроля Екатерина Марванюк, с начала года управляющим организациям выдано более 50 предостережений. Большинство нарушений – это некачественная расчистка тротуаров и кровель. Практически все замечания были оперативно устранены. По двум случаям материалы переданы в Государственную жилищную инспекцию для принятия административных мер. Отметим, что контроль за работой УК усиливается в период прохождения снежных циклонов. Даже в метель входные группы домов должны быть оперативно расчищены.
– По результатам мониторинга составляются акты, выдаются предостережения в случае выявления нарушений. Далее проводится повторная проверка по их исполнению, – рассказала Екатерина Марванюк.
Особое внимание в настоящее время также уделяется вывозу снега с территорий дворов. По инициативе мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина, который держит вопрос личном контроле, принято решение о выделении финансовых средств из городского бюджета в размере 40 млн рублей на компенсацию управляющим организациям расходов по вывозу снега.
Для получения компенсации необходимо предоставить пакет документов в ДГХ. Получить подробную информацию и консультацию управляющие организации могут по телефону: 300-461 (доб. 5).
Напомним, замечания по нерасчищенной придомовой территории, информацию о наледи и сосульках необходимо сообщать в управляющую компанию. Узнать адрес, телефоны обслуживающей организации можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
О фактах недобросовестной работы УК жители могут сообщать на горячую линию ГЖИ - 43-24-20 или непосредственно в отдел муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска: 300-785 (доб. 1-5).
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