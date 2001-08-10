Тихоокеанское
информационное агентство
10 Февраля 2022
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15:17, | Новости общества Сахалина и Курил

Жительницу Курильска будут судить за фиктивную регистрацию

Жительницу Курильска будут судить за фиктивную регистрацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дознавателем группы дознания отдела МВД России по Курильскому городскому округу установлено, что 40-летняя гражданка, являясь собственником жилого помещения, заверила своей подписью заявление о регистрации по месту пребывания четырех граждан России, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В то же время у неё не было намерений в последующем предоставить указанную в документах квартиру для фактического проживания там зарегистрированных лиц.

Она достоверно знала, что указанные ей лица пребывать по этому адресу не будут и фактически это жилое помещение предоставлять им она не собиралась. Действовала женщина умышленно и из личной заинтересованности.

Тем самым, гражданка произвела фиктивную регистрацию. Таким образом, в её действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации.

Данное деяние наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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