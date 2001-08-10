Жительницу Курильска будут судить за фиктивную регистрацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дознавателем группы дознания отдела МВД России по Курильскому городскому округу установлено, что 40-летняя гражданка, являясь собственником жилого помещения, заверила своей подписью заявление о регистрации по месту пребывания четырех граждан России, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В то же время у неё не было намерений в последующем предоставить указанную в документах квартиру для фактического проживания там зарегистрированных лиц.

Она достоверно знала, что указанные ей лица пребывать по этому адресу не будут и фактически это жилое помещение предоставлять им она не собиралась. Действовала женщина умышленно и из личной заинтересованности.

Тем самым, гражданка произвела фиктивную регистрацию. Таким образом, в её действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации.

Данное деяние наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.