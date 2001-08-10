Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести охлажденную навагу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Охлажденную навагу с 11 по 14 февраля жители и гости областного центра смогут побрести на нескольких площадках Южно-Сахалинска.
Так, реализация рыбы будет осуществляться по следующим адресам и ценам за килограмм:
- на ярмарке у Дома торговли (пр. Мира, 106А) реализуется рыба от ИП Можайский О.В. - 70 руб. (зона вылова - Александровск-Сахалинский район), ИП Власов И.В. - 70 руб. (Поронайский район, поставщик СПК «Дружба»);
- на ул. Пограничной, 26 (район ТЦ«Янтарь»): ООО «РПК «Брайда» - 70 руб. (Поронайский и Охинский районы), ИП Можайский О.В. - 70 руб. (Александровск-Сахалинский район), ООО «Торговый дом «Адмирал» - от 60 до 70 руб. (Поронайский район), ООО «Янтарное» - 63 руб., ИП Максимов Н.К. - 70 руб. (Александровск-Сахалинский и Поронайский районы);
- на бул. Анкудинова, 17 (северная сторона): ООО «РПК «Брайда» - 80 руб. (Поронайский и Охинский районы);
- в Луговом на ул. Дружбы, 46: ИП Зинаков О.В. - 70 руб. (Поронайский район);
- на ул. Ленина, 254 (район магазина «Техник»): ИП Зинаков О.В. - 70 руб. (Поронайский район).
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