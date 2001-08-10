Южносахалинцев приглашают провести время на катках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ледовые площадки пользуются популярностью у южносахалинцев и гостей областного центра. Всего на территории городского округа в этом году функционируют 19 катков. Работники регулярно следят за качеством льда и проводят заливку, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На протяжении всего зимнего сезона и ориентировочно до середины марта желающие смогут с пользой провести время и посетить ледовые катки по следующим адресам:
- ул. Железнодорожная, 91;
- ул. Авиационная 74б, 76б;
- ул. Украинская, 119;
- ул. Украинская, 22;
- ул. Вокзальная, 7;
- Ново-Александровск, ул. 30-я Победы, 7;
- Ново-Александровск, ул. Науки, 6;
- Синегорск, ул. Горная, 1А;
- Березняки, ул. Крайняя, 8А;
- Октябрьское, ул. Южная, 22, 24;
- Дальнее, ул. 1-я Московская;
- Луговое, ул. Гайдука, севернее дома № 5;
- Старорусское, северо-восточнее пересечения ул. Центральной и ул. Школьной;
- пр. Мира, 284б;
- Ключи, ул. Советская, 22;
- ул. Тихоокеанская, 14А;
- ул. Железнодорожная, 179/1;
- пр. Мира, 106, район «Дома торговли»;
- пр. Мира, 428A - стадион «Медик».
Катки, расположенные по ул. Железнодорожной, 179/1, пр. Мира, 106 (район «Дома торговли») и по пр. Мира, 428А (стадион «Медик»), оборудованы всей необходимой инфраструктурой: работают пункты проката и раздевалки.
Большинство катков работает с 10.00 до 20.00. Режим работы объекта по ул. Железнодорожной, 179/1 - с 11.00 до 23.00. На катках в районе «Дома торговли» и стадиона «Медик» посетителей ждут с 10.00 до 21.00.
Также адреса расположения ледовых катков можно посмотреть на смартфоне в приложении «2ГИС».
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