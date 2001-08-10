Южно-Сахалинск с рабочим визитом посетила заместитель мэра Благовещенска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель мэра города Благовещенска Виктория Хопатько посетила Южно-Сахалинск с рабочим визитом для знакомства с деятельностью учреждений социальной сферы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Программу пребывания построили так, чтобы после установочного совещания каждый день был посвящен отдельному направлению — культуре, образованию, социальной политике, спорту и работе с молодежью.

- В рамках обмена опытом мы показали системную ежедневную работу. Совместное обсуждение увиденного нам самим будет очень полезно, - сказала вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова.

Виктория Хопатько высоко оценила уровень развития социальной сферы в островной столице. В частности, она назвала «неоценимым опытом» знакомство с работой департамента социальной политики.

- Таких мер поддержки огромного количества различных категорий населения у нас нет, - рассказала Виктория Хопатько и выразила надежду, что в рамках межмуницпального сотрудничества у специалистов из Благовещенска будет возможность ближе познакомиться с нормативной базой и социальными программами, действующими в Южно-Сахалинске.

Гостья отметила также обширную культурную инфраструктуру, в том числе развитую сеть учреждений дополнительного образования и библиотек. Вместе с тем она готова поделиться опытом создания модельных библиотек, которые активно появляются в Благовещенске по нацпроекту «Культура».

Вызвала интерес и практика содержания быстровозводимых объектов для развития массового спорта.

- У меня было совершенно иное отношение к этим конструкциям. Посмотрев, что есть в Южно-Сахалинске, изучив экономическую составляющую, с учетом технических характеристик для наших климатических условий, это хороший вариант, - заключила Виктория Хопатько.

Знакомясь с учреждениями сферы образования, заместитель мэра Благовещенска посетила школу для детей с особенностями развития «Надежда» в Луговом, несколько школ города, а также детский сад «Матрешка» в Новоалександровске. Заинтересованность гостьи вызвали инновационная деятельность учреждений, а также реализация проектов по оптимизации внутренних процессов, связанных с внедрением бережливых технологий.

- Надеюсь, что эта поездка позволит самые лучшие наработки Южно-Сахалинска внедрить в практику Благовещенска, а мы, в свою очередь, готовы поделиться нашим опытом, - заключила Виктория Хопатько.