Сахалинца, проехавшего на велосипеде через всю страну, наградили памятным знаком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Владимира Равдугина, участника одиночного велопробега «Дорогами Чехова: Крым - Сахалин» чествовали в региональном министерстве спорта. Мужчине, который проехал 12 тысяч км от Ялты до Сахалина на велосипеде, вручили памятный знак в честь 75-летия области, а также именной кубок,рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

- Мы очень рады, что в нашей области есть люди, способные совершать невероятные поступки. Проехать дорогами Антона Павловича Чехова, пройти большое количество препятствий по пути, но получить поддержку людей со всей страны и добраться до цели – это дорогого стоит, - поздравила велосипедиста директор департамента физической культуры и спорта министерства спорта Сахалинской области Ирина Рябкина.

Владимир Равдугин рассказал, что проследовать маршрутом Чехова ему хотелось очень давно, но он не знал, как это будет. По признанию сахалинца, доехав до Москвы, он засомневался, что сможет пройти весь намеченный путь.

- Сейчас многие люди 30-40 лет ощущают переломный момент в жизни. Не знают, что делать и куда двигаться дальше. Антон Павлович тоже не знал и потому отправился в путешествие. Я всем советую пройти тем же «чеховским» маршрутом, познать себя и найти новый смысл жизни, - поделился впечатлениями от поездки сахалинец.

Одиночный велопробег сахалинца Владимира Равдугина «Дорогами Чехова: Крым - Сахалин» стартовал 19 апреля в Ялте и завершился 27 сентября в Александровске-Сахалинском. Мужчина проехал на велосипеде более 12 тысяч километров в честь 125 -летия основания первого сахалинского музея в посту Александровском.