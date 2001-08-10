Южно-Сахалинск - в числе лидеров среди муниципальных образований по мобилизационной подготовке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска в очередной раз отмечена за высокие показатели мобилизационной подготовки. Как и в прошлом году, областной центр - в числе лидеров среди муниципальных образований островного региона в этой работе, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Подведение итогов плановых мероприятий по мобилизационной подготовке проводилось под руководством первого заместителя губернатора Сахалинской области Сергея Байдакова.

Как рассказал директор департамента мобилизационной подготовки и защиты информации Алексей Гулаков, поддержанию стабильно высоких показателей способствует регулярное проведение учебно-практических мероприятий, рассмотрение вопросов по мобподготовке на профильных комиссиях, а также предложений по совершенствованию работы. Также немаловажное значение имеют мероприятия по улучшению нормативно-правовой базы, повышение квалификации руководителей и сотрудников, ответственных за это направление