Тихоокеанское
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9 Февраля 2022
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10:11, | Новости общества Сахалина и Курил

Южно-Сахалинск - в числе лидеров среди муниципальных образований по мобилизационной подготовке

Южно-Сахалинск - в числе лидеров среди муниципальных образований по мобилизационной подготовке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска в очередной раз отмечена за высокие показатели мобилизационной подготовки. Как и в прошлом году, областной центр - в числе лидеров среди муниципальных образований островного региона в этой работе, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Подведение итогов плановых мероприятий по мобилизационной подготовке проводилось под руководством первого заместителя губернатора Сахалинской области Сергея Байдакова.

Как рассказал директор департамента мобилизационной подготовки и защиты информации Алексей Гулаков, поддержанию стабильно высоких показателей способствует регулярное проведение учебно-практических мероприятий, рассмотрение вопросов по мобподготовке на профильных комиссиях, а также  предложений по совершенствованию работы. Также немаловажное значение имеют мероприятия по улучшению нормативно-правовой базы, повышение квалификации руководителей и сотрудников, ответственных за это направление

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