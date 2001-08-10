Сахалинские врачи внедряют новые методы медицинской помощи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главный внештатный хирург министерства здравоохранения России по Дальнему Востоку Кирилл Стегний провел сегодня в городской больнице имени Анкудинова мастер-класс по бариатрической хирургии. В течение нескольких дней специалист проведет ряд разноплановых операций, в том числе научит островных коллег нюансам проведения малоинвазивных вмешательств на брюшной полости. Развитие высокотехнологичной медицинской помощи проходит в островном регионе по поручению губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Двум сахалинским пациентам предстоят лапороскопические операции по удалению колостомы. Ранее больные уже перенесли обширные оперативные вмешательства на кишечнике, вызванные онкологическим заболеванием. Повторная операция может привести к возникновению спаек или грыж. Чтобы этого не допустить, новая операция будет проведена лапороскопическим способом. Сахалинские врачи будут ассистировать главному дальневосточному хирургу, в дальнейшем подобные вмешательства они будут проводить самостоятельно.

– Сегодня вся хирургия стремится к малоинвазивным доступам. В городской больнице имеется высокотехнологичное оборудование лучших мировых производителей, с помощью которого ежегодно расширяется спектр таких вмешательств. Применение таких методов позволяет избежать напрасных аппендоктомий, когда имеется спорный диагноз. С помощью нескольких проколов можно подтвердить или опровергнуть диагноз и скорректировать тактику лечения, – прокомментировал главный хирург Сахалинской области Глеб Бандуристов.

Еще одно направление работы – бариатрическая хирургия. Это один из возможных, а иногда и последних, способов помощи человеку, у которого ожирение достигло патологических объемов и угрожает жизни человека. Именно риск тяжелых осложнений и преждевременной смерти является показанием для проведения такой операции.

– Эта операция не для красоты, а для спасения жизни человека. Это патологическое состояние, когда человек не может самостоятельно справиться с ожирением ни диетой, ни физическими нагрузками. Длительное морбидное ожирение приводит к осложнениям, поскольку скелет рассчитан на определенную нагрузку, с возрастом наступают необратимые последствия, вследствие лишнего веса возникают эндокринные, сердечно-сосудистые заболевания, болезни опорно-двигательный аппарата. В процессе вертикальной гастропластики будет уменьшен объем желудка, уберем зону, которая отвечает за насыщение пищей, эффект поразительный, – рассказал главный хирург ДФО Кирилл Стегний.

Для пациентов лапороскопическая операция – это всегда меньший риск осложнений, отсутствие шрамов, быстрый восстановительный период и скорое возвращение к трудовой деятельности. Развитие малоинвазивной хирургии приводит к увеличению таких вмешательств в регионе. В 2019 году в городской больнице имени Анкудинова было выполнено 360 лапороскопических операций, а в 2021 году таких вмешательств было уже 511.

Отметим, власти Сахалинской области системно развивают направление высокотехнологической медпомощи в регионе – закупают оборудование, организуют обучение специалистов, приглашают для обучения местных кадров лучших врачей страны.