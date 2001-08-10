Тихоокеанское
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Сахалинские врачи внедряют новые методы медицинской помощи

Сахалинские врачи внедряют новые методы медицинской помощи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главный внештатный хирург министерства здравоохранения России по Дальнему Востоку Кирилл Стегний провел сегодня в городской больнице имени Анкудинова мастер-класс по бариатрической хирургии. В течение нескольких дней специалист проведет ряд разноплановых операций, в том числе научит островных коллег нюансам проведения малоинвазивных вмешательств на брюшной полости. Развитие высокотехнологичной медицинской помощи проходит в островном регионе по поручению губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Двум сахалинским пациентам предстоят лапороскопические операции по удалению колостомы. Ранее больные уже перенесли обширные оперативные вмешательства на кишечнике, вызванные онкологическим заболеванием. Повторная операция может привести к возникновению спаек или грыж. Чтобы этого не допустить, новая операция будет проведена лапороскопическим способом. Сахалинские врачи будут ассистировать главному дальневосточному хирургу, в дальнейшем подобные вмешательства они будут проводить самостоятельно.

– Сегодня вся хирургия стремится к малоинвазивным доступам. В городской больнице имеется высокотехнологичное оборудование лучших мировых производителей, с помощью которого ежегодно расширяется спектр таких вмешательств. Применение таких методов позволяет избежать напрасных аппендоктомий, когда имеется спорный диагноз. С помощью нескольких проколов можно подтвердить или опровергнуть диагноз и скорректировать тактику лечения, – прокомментировал главный хирург Сахалинской области Глеб Бандуристов.

Еще одно направление работы – бариатрическая хирургия. Это один из возможных, а иногда и последних, способов помощи человеку, у которого ожирение достигло патологических объемов и угрожает жизни человека. Именно риск тяжелых осложнений и преждевременной смерти является показанием для проведения такой операции.

– Эта операция не для красоты, а для спасения жизни человека. Это патологическое состояние, когда человек не может самостоятельно справиться с ожирением ни диетой, ни физическими нагрузками. Длительное морбидное ожирение приводит к осложнениям, поскольку скелет рассчитан на определенную нагрузку, с возрастом наступают необратимые последствия, вследствие лишнего веса возникают эндокринные, сердечно-сосудистые заболевания, болезни опорно-двигательный аппарата. В процессе вертикальной гастропластики будет уменьшен объем желудка, уберем зону, которая отвечает за насыщение пищей, эффект поразительный, – рассказал главный хирург ДФО Кирилл Стегний.

Для пациентов лапороскопическая операция – это всегда меньший риск осложнений, отсутствие шрамов, быстрый восстановительный период и скорое возвращение к трудовой деятельности. Развитие малоинвазивной хирургии приводит к увеличению таких вмешательств в регионе. В 2019 году в городской больнице имени Анкудинова было выполнено 360 лапороскопических операций, а в 2021 году таких вмешательств было уже 511.

Отметим, власти Сахалинской области системно развивают направление высокотехнологической медпомощи в регионе – закупают оборудование, организуют обучение специалистов, приглашают для обучения местных кадров лучших врачей страны.

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