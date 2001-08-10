В Поронайске выберут "Маленькую принцессу-2022"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках празднования Международного женского дня 8 марта проводится II детский конкурс "Маленькая принцесса - 2022". Для участия в конкурсе приглашаются представительницы школьного возраста от 8 до 12 лет.
Конкурсная программа предполагает прохождение конкурсных испытаний, где участницам предстоит работа с фотографом, мастер-классы по хореографии, сценическому движению и сценической речи.
Конкурс проводится в 4 этапа:
1 этап – приём заявок с 04 по 13 февраля 2022 года;
2 этап – отборочный 14 февраля 2022 года;
3 этап – подготовительный с 15 февраля по 02 марта 2022 года;
4 этап – заключительный 04 марта 2022 года.
Конкурсная программа предполагает самостоятельную подготовку ряда творческих заданий ("Творческий номер", "Дефиле", "Визитная карточка", "Мои таланты"), которые на 2 – 4 этапах Конкурса будут оцениваться членами жюри.
Заявки на участие принимаются до 13 февраля 2022 года организатору в письменном виде по адресу: г. Поронайск, ул. Октябрьская, 76, кабинет № 18 или в электронном виде на электронную почту poronaisk_dc.metod@mail.ru с указанием в теме письма "Конкурс "Маленькая принцесса". Телефон: 8-965-885-89-64.
Обладательница короны "Маленькая принцесса" не может повторно принимать участие в конкурсе.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:26 Сегодня Сахалинским автоинспекторам вручили ключи от десяти автомобилей "Лада Веста"
10:02 Сегодня На Сахалине зарегистрировано ощутимое землетрясение
10:11 Сегодня Южно-Сахалинск - в числе лидеров среди муниципальных образований по мобилизационной подготовке
10:10 Сегодня Сахалинские врачи внедряют новые методы медицинской помощи
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
15:02 3 Февраля Частный сектор в Южно-Сахалинске начали подключать к газу
14:31 3 Февраля Сахалинец приметил автомобиль, который никто не чистит от снега, и решил забрать его себе
15:59 3 Февраля На Сахалине побывал австрийский журналист, публицист и переводчик Эрих Кляйн
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
- 15:11 20 Января В Южно-Сахалинске в результате несчастного случая погиб рабочий завода им. Федотова
14:29 10 Января Две сахалинки при попытке заработать в интернете лишились почти двух миллионов
15:00 13 Января В Южно-Сахалинске доставщик пиццы украл из подъезда половину детской коляски
Выбор редакции
- 11:26 Сегодня Сахалинца, проехавшего на велосипеде через всю страну, наградили памятным знаком
- 16:00 Вчера Сахалинский "Кристалл" стал серебряным призером "Золотой шайбы"
- 15:43 7 Февраля Южно-сахалинские педагоги примут участие в профессиональном конкурсе
- 11:07 7 Февраля Белорусы в сахалинской икре не обнаружили икры
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?