В Поронайске выберут

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках празднования Международного женского дня 8 марта проводится II детский конкурс "Маленькая принцесса - 2022". Для участия в конкурсе приглашаются представительницы школьного возраста от 8 до 12 лет.

Конкурсная программа предполагает прохождение конкурсных испытаний, где участницам предстоит работа с фотографом, мастер-классы по хореографии, сценическому движению и сценической речи.

Конкурс проводится в 4 этапа:

1 этап – приём заявок с 04 по 13 февраля 2022 года;

2 этап – отборочный 14 февраля 2022 года;

3 этап – подготовительный с 15 февраля по 02 марта 2022 года;

4 этап – заключительный 04 марта 2022 года.

Конкурсная программа предполагает самостоятельную подготовку ряда творческих заданий ("Творческий номер", "Дефиле", "Визитная карточка", "Мои таланты"), которые на 2 – 4 этапах Конкурса будут оцениваться членами жюри.

Заявки на участие принимаются до 13 февраля 2022 года организатору в письменном виде по адресу: г. Поронайск, ул. Октябрьская, 76, кабинет № 18 или в электронном виде на электронную почту poronaisk_dc.metod@mail.ru с указанием в теме письма "Конкурс "Маленькая принцесса". Телефон: 8-965-885-89-64.

Обладательница короны "Маленькая принцесса" не может повторно принимать участие в конкурсе.