Валерий Лимаренко встретится с жителями Лугового

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор посетит планировочный район Южно-Сахалинска в четверг, 10 февраля. В 15.00 состоится встреча главы региона с жителями. Место проведения – актовый зал школы «Надежда», которая расположена на улице Дружбы, 69. Приглашаются все желающие, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Перед этим, с 14.00 до 15.00 часов, там же руководители региональных органов исполнительной власти и районной администрации проведут личный прием граждан.

В программе рабочей поездки Валерия Лимаренко в планировочный район островной столицы – посещение строительных площадок, социальных и спортивных объектов.

Отметим, для губернатора встреча с жителями муниципального образования станет второй с начала этого года.