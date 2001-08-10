На Сахалине стартовал второй этап международного конкурса АРМИ-2022

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Танкисты армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине приступили ко второму отборочному этапу международного конкурса АРМИ-2022 "Танковый биатлон", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне Успеновский танкисты состязаются в мастерстве владения штатной техникой, выявляя при этом сильнейшие экипажи в скорости прохождения дистанции и точности поражения различных целей.

Военнослужащие выполняют нормативы по посадке в танк, загрузке боеприпасов, а также поражают появляющиеся и движущиеся мишени штатным снарядом и крупнокалиберным пулеметом на дистанциях от 600 до 1800 метров.

В условиях сложной пересечённой местности и глубокого снежного покрова механики-водители совершенствуют свои навыки вождения преодолевая при этом маршрут протяженностью более 6 километров с естественными и искусственными препятствиями (колейный мост, противотанковый ров, косогор, змейка).

Лучшие экипажи танкистов прошедшие отбор, отправятся защищать честь армейского корпуса ВВО в окружном этапе конкурса «Танковый биатлон»

АрМИ-2022.

В целях недопущения переохлаждения личного состава, вблизи учебных мест установлены дополнительные пункты обогрева, где в перерывах между занятиями военнослужащие могут выпить горячего чая.