На Сахалине стартовал второй этап международного конкурса АРМИ-2022 "Танковый биатлон"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Танкисты армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине приступили ко второму отборочному этапу международного конкурса АРМИ-2022 "Танковый биатлон", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
На полигоне Успеновский танкисты состязаются в мастерстве владения штатной техникой, выявляя при этом сильнейшие экипажи в скорости прохождения дистанции и точности поражения различных целей.
Военнослужащие выполняют нормативы по посадке в танк, загрузке боеприпасов, а также поражают появляющиеся и движущиеся мишени штатным снарядом и крупнокалиберным пулеметом на дистанциях от 600 до 1800 метров.
В условиях сложной пересечённой местности и глубокого снежного покрова механики-водители совершенствуют свои навыки вождения преодолевая при этом маршрут протяженностью более 6 километров с естественными и искусственными препятствиями (колейный мост, противотанковый ров, косогор, змейка).
Лучшие экипажи танкистов прошедшие отбор, отправятся защищать честь армейского корпуса ВВО в окружном этапе конкурса «Танковый биатлон»
АрМИ-2022.
В целях недопущения переохлаждения личного состава, вблизи учебных мест установлены дополнительные пункты обогрева, где в перерывах между занятиями военнослужащие могут выпить горячего чая.
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