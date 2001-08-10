Легенда строительной отрасли Сахалинской области Григорий Юзефович отмечает 85-летний юбилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 7 февраля, юбилейный день рождения отмечает заслуженный строитель России, почетный гражданин Сахалинской области, ветеран труда Григорий Юзефович. С этой датой Григория Алексеевича поздравил мэр областной столицы Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Григорий Юзефович - яркий деятель строительной отрасли, настоящий профессионал, смело воплощавший самые амбициозные идеи. Более 40 лет Григорий Алексеевич проработал в строительно-монтажном управлении «Дальэлектромонтаж» (ДЭМ), в том числе 17 лет – в должности генерального директора.

Вклад Григория Юзефовича в развитие островного региона и Южно-Сахалинска, повышение комфортности города, сложно переоценить. Под его руководством компания занималась проектированием, монтажом, обслуживанием сетей электроснабжения, трансформаторных подстанций, линий электропередачи, систем безопасности и других важных объектов, многие из которых и сегодня служат Южно-Сахалинску и его жителям. Также предприятие являлось успешным примером социально ответственного бизнеса. При участии ДЭМа был воплощен в жизнь известный областной проект: «Спорт против подворотни». За 5 лет в разных районах области за счет предприятия было построено 22 хоккейных корта. Компания инвестировала средства и в другие направления.

– Вы давно переросли звание легенды островной строительной отрасли. Открытый всему новому, Вы всегда старались быть на шаг впереди. А создаваемые под Вашим руководством объекты становились примерами по-настоящему образцовой работы, – говорится в приветственном адресе Сергея Надсадина.

С юбилеем Григория Алексеевича поздравляют его бывшие коллеги и соратники, представители власти, общественные деятели. Многие отмечают, что он действительно радел за свой коллектив, и сейчас к его профессиональному мнению прислушиваются, ценят за высокие деловые и личные качества.