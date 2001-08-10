Юные южносахалинцы приняли участие в акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках всероссийской акции "Безопасность детства", направленной на формирование у подрастающего поколения навыков безопасного поведения на дороге, водоемах, в иных чрезвычайных ситуациях, для воспитанников детского сада №44 "Незабудка" провели интерактивное мероприятие "Соблюдаем правила - поступаем правильно", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отметила заведующая детским садом №44 "Незабудка" Анна Загнойко, подобные мероприятия в учреждении проходят регулярно. Детям рассказывают о правилах дорожного движения, безопасности дома и на улице и прочее. Все это представлено в интерактивном формате, чтобы ребятам было интересно и познавательно.

- Детство - это прекрасная пора, когда малыши могут получать знания через игру, - рассказала воспитатель детского сада №44 Екатерина Северная. - Они легче усваиваются с раннего возраста и важно прививать правила безопасности уже сейчас. Конечно, мы используем и наглядные, и дидактические материалы, приглашаем специальных гостей, смотрим вместе развивающие мультфильмы, учим правила по картинкам.

Так, в гости к воспитанникам "Незабудки" пришли младшеклассники из школьного отряда "ЮИД". Ребята рассказали о светоотражающих элементах и для чего они нужны, повторили дорожные знаки, провели музыкальную зарядку.

Кроме этого, ребят ждали различные конкурсы, эстафеты, тематические викторины.

Напомним, мероприятия в рамках всероссийской акции "Безопасность детства" (классные часы, круглые столы, дискуссии, беседы, интерактивные занятия, онлайн-квесты, конкурсы) проходят во всех школах и детских садах Южно-Сахалинска.