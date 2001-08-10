Сергей Надсадин проверил ход строительства южного канализационного коллектора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во время инспекционной поездки градоначальник посетил ул. Авиационную, где сегодня ведется строительство южного канализационного коллектора. В настоящее время на объекте продолжаются строительно-монтажные работы, проложено более трех километров трубопровода из запланированных на первом этапе 5,8 км. Общая протяженность сетей составит порядка 14 км, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Строительство современного коллектора в южном районе города позволит переключить на новые очистные сооружения целые микрорайоны (включая также перспективную жилую застройку) и вывести из эксплуатации изношенные сети. Канализационные стоки будут направляться прямиком на головные очистные сооружения, на которых сейчас продолжается работа по увеличению их мощности. Кроме того, на данные канализационные сети будет подключен новый микрорайон «Гарант» площадью порядка 100 тысяч квадратных метров также расположенный в южной части города.
- Ввод этого объекта важен для развития южной части города в части коммунальной инфраструктуры, для обеспечения комфортной жизни горожан и развития жилищного строительства, — пояснил Сергей Надсадин. — Работы ведутся в графике. Однако мы поставили задачу завершить строительство первого этапа уже в текущем году.
Также в ходе инспекционной поездки глава областного центра посетил улицу Невельскую. Ее состояние было предметом жалоб от горожан. Люди обращали внимание на плохую расчистку тротуарной части и вывоз снега. На месте были даны поручения представителям управляющей компании и дорожным службам — этой ночью недостатки должны быть устранены, а снег полностью вывезен. Завтра эта работа будет проверена.
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