Тихоокеанское
информационное агентство
4 Февраля 2022
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МЧС предупреждает, что выход на лёд у юго-восточного побережья Сахалина опасен
11:36, | Новости общества Сахалина и Курил

МЧС предупреждает, что выход на лёд у юго-восточного побережья Сахалина опасен

МЧС предупреждает, что выход на лёд у юго-восточного побережья Сахалина опасен

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 февраля у юго-восточного побережья Сахалина, в том числе в заливе Мордвинова, под воздействием значительных приливо-отливных колебаний уровня моря ожидаются подвижки и взломы припая. Выходить на лёд опасно, предупреждает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

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