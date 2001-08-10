11:36, | Новости общества Сахалина и Курил
МЧС предупреждает, что выход на лёд у юго-восточного побережья Сахалина опасен
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
5 февраля у юго-восточного побережья Сахалина, в том числе в заливе Мордвинова, под воздействием значительных приливо-отливных колебаний уровня моря ожидаются подвижки и взломы припая. Выходить на лёд опасно, предупреждает Сахалинское управление Росгидромета.
Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области.
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Новости общества Сахалина и Курил
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