Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения движения автотранспорта продолжают действовать на некоторых улицах Южно-Сахалинска. Сбоев в работе светофоров не зафиксировано, сообщили ТИА "Острова" в городской администрации.

На ул. Холмской в районе домов №90, 92 и 94 продолжаются работы по газификации. В связи с этим до 10 февраля движение на этом участке будет ограничено по одной полосе.

До 20 февраля в связи со строительством южного коллектора для сквозного проезда закрыт участок ул. Авиационной в границах от пр. Мира до дома №3. Объезд осуществляется по ул. Больничной. Также работы проводятся и в районе дома №57 по ул. Авиационной, где до 28 февраля тоже нет сквозного проезда.

В плановом режиме продолжается расчистка улично-дорожной сети областного центра. Так, днем 4 февраля в зависимости от выполненных ранее видов работ расчистка продолжится на участках улиц: расширение проезжей части, вывоз снега, расчистка ограждений, тротуаров - Крайняя, Ленина, Физкультурная, Компроспект, Пуркаева, Милицейская, Амурская, Асахикава. Расширение проезжей части, тротуаров с вывозом снега - пер. Свободный, ул. Железнодорожная. Вывоз снега также запланирован с улиц Бородина и Тенистой.