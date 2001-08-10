В Южно-Сахалинске меняется временная схема движения автобусов №34

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На ул. Авиационной продолжаются работы по строительству южного канализационного коллектора. Они ведутся поэтапно, участками. Строители движутся в восточном направлении улицы. Сейчас для сквозного проезда дорога закрыта в районе домов №57 и №3.

В связи со строительными работами ранее был скорректирован маршрут движения автобусов №34: сейчас автобусы не заходят на ул. Авиационную, конечная остановка «Большая Елань» - на ул. Ленина.

Вместе с тем, по обращениям жителей, которые поступили во время выездного совещания с участием губернатора Валерия Лимаренко, вводится очередная корректировка для обеспечения максимальной доступности к детскому саду «Золотой ключик» и жилому массиву на ул. Авиационной.

Как сообщает отдел транспорта департамента городского хозяйства, вопрос изучен, были приняты дополнительные действия: расширена проезжая часть и подготовлена разворотная площадка. С 4 февраля маршрут следующий: двигаясь со стороны города по пр. Мира, автобус сворачивает на ул. Больничную, а затем по ул. Ленина заезжает на ул. Авиационную и движется до остановки «Магазин Елань». Там он разворачивается и движется в обратном направлении.

Добавим, маршруты №6 и №18 продолжают движение по улице Больничной.