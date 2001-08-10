Южносахалинцев приглашают пройти повторную вакцинацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцев приглашают пройти ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Второй компонент рекомендуется вводить по истечении шести месяцев после первой прививки, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Привиться можно в амбулаторно-поликлинических учреждениях по месту жительства и в мобильных пунктах вакцинации. Кроме этого, возможны выезды медиков на предприятия и в организации города.

Вакцинация — одна из мер сдерживания заболеваемости в трудовых коллективах.

- Руководители звонят, приглашают нас. Даже если предприятие находится не на нашей территории, мы никогда не отказываем, а только приветствуем подобные обращения, - рассказала медсестра поликлиники № 1 Тамара Седых. — Жизнь доказала, что прививаться надо, чтобы сберечь свое здоровье и здоровье окружающих.

Сегодня специалист провела выездную ревакцинацию для сотрудников администрации города.

Как подчеркнула директор департамента социальной политики Эльвира Юркова, специфика работы ведомства заключается в ежедневных контактах с населением. В их числе особо уязвимые перед коронавирусом группы - пожилые и лица с особенностями здоровья. Поэтому в коллективе почти все привиты, за исключением работников с медотводом.

Через департамент социальной политики можно оставить заявку на проведение вакцинации трудовых коллективов по телефону: 300-722 (доб. 2).