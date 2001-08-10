В Анивском районе стартует голосование по выбору общественных территорий для благоустройства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Голосование продлится до 30 мая и пройдет на единой федеральной платформе 65.gоrоdsrеdа.ru, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.
Выбирать будут проекты благоустройства, которые подлежат реализации в первоочередном порядке в 2023 году. В Анивском районе перечень территорий, которые выставят на голосование, уже готовятся дизайн-проекты и визуализация объектов, которые планируются установить на данных территориях. Выбранные гражданами общественные территории, благоустроят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
- Аналогичное голосование проходило в 2021 году. Участники голосования выбирали две территории. Это общественная территория в селе Воскресенское и сквер Дружбы в г. Анива. По итогам голосования победителем стала общественная территория в селе Воскресенское. Этот проект будет реализован в первоочередном порядке в 2022 году, - рассказал ведущий консультант отдела дорожного хозяйства и благоустройства администрации Анивского городского округа. Вячеслав Ларин.
Основная цель федерального проекта — сделать населенные пункты более комфортными для жителей, повысить индекс качества городской среды. Вдвое сократить количество городов с неблагоприятной средой. Вовлечь граждан в процесс благоустройства городов.
Напомним, проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2017 года. Множество территорий получили новую жизнь в разных городах и поселениях России. В частности, в Анивском районе в прошлом году благодаря данному проекту благоустроено 8 общественных территорий в разных населенных пунктах.
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