Сахалинский комбикормовый завод в этом году увеличит объемы производства более чем в восемь раз
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
До конца года цех, расположенный в Холмске, планирует выпустить до 12 тысяч тонн питательных смесей. Накануне с коллективом предприятия встретился губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– Запущенный совсем недавно комбикормовый завод имеет для островного региона особое значение. Мы активно развиваем сельское хозяйство, поэтому важно производить корм внутри области. Это позволяет повысить самообеспеченность региона сельскохозяйственными товарами, а также сделать продукцию местных предприятий более доступной. Очень важно, чтобы цех увеличил объемы выпуска корма в несколько раз. Будем оказывать компании необходимую поддержку, – подчеркнул Валерий Лимаренко.
Комбикормовый завод «Маока» – пока единственный на Сахалине. Его открыли в конце 2020 года. Продукцию цеха приобретают крупнейшие предприятия области. В их числе – «Грин Агро – Сахалин», «Мерси Агро Сахалин», «Птицефабрика Островная», «Совхоз Корсаковский» и СПК «Соколовский». За прошлый год компанией было реализовано 1,8 тысяч тонн корма.
Комбикормовый цех является приоритетным инвестиционным проектом. Объем инвестиций составил 469 миллионов рублей. Областные власти помогают компании в возмещении затрат на доставку зерновых культур и других компонентов для производства комбикорма.
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