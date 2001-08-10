"Управляйки" Южно-Сахалинска могут получить субсидию на возмещение затрат, если вывезут снег с дворов до 5 февраля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Срок вывоза снежных масс с дворовых территорий для последующего возмещения понесенных затрат для управляющих компаний продлен до 5 февраля включительно. В текущем году на данные мероприятия из муниципальной казны выделено 40 млн руб, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Предоставить пакет документов в департамент городского хозяйства коммунальные организации должны до 25 февраля включительно.
- Безусловно мы благодарны администрации города за предоставленную возможность возместить затраты на вывоз снежных масс. Отдельное спасибо хочется сказать жителям домов, находящихся в нашем управлении, за их терпение в ожидании вывоза снега. В данный момент эта работа уже подходит к концу. Затем мы займемся подготовкой документов для получения субсидии, - рассказала исполняющая обязанности генерального директора Наталья Лайтер ООО «ЖЭУ-13».
Напомним, вывоз снега с дворовых территорий МКД не заложен в тарифы южно-сахалинских УК.
Отметим, в соответствии с установленным порядком для УК объявлен конкурсный отбор на предоставление средств субсидии. Критерии отбора стандартные для всех получателей бюджетных средств. С каждой управляющей организацией департамент городского хозяйства ведёт адресную работу. Для получения субсидии УК должны предоставить пакет документов и передать в ДГХ. Получить консультацию управляющие организации могут по телефону 300-461 (доб. 5).
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