Тихоокеанское
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3 Февраля 2022
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12:23, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Военные связисты на Сахалине учились работать в непростых условиях

Военные связисты на Сахалине учились работать в непростых условиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие отдельного батальона управления армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) дислоцирующегося на Сахалине приняли участие в комплексной тренировке по связи.

В ходе тренировки, связисты выполнили нормативы по развертыванию полевого узла связи и организовали взаимодействие вышестоящего штаба с подчинёнными силами и средствами, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Помимо этого, военнослужащие отработали организацию противодействия средствам радиоразведки и радиоподавления условного противника.

По легенде тренировки условным противником было установлено подавление канала связи батальона управления, после чего связисты поочерёдно выполнили переход на резервные каналы связи: проводной, спутниковый и радиорелейный.

Также,  военные связисты выполнили нормативы по обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью с использованием современной аппаратуры спутниковой связи.

Подобные тренировки с военнослужащими отдельного батальона управления армейского корпуса ВВО проводятся регулярно, целью которых является повышение профессионального уровня военных связистов и предоставление им возможности отработать на практике широкий комплекс специальных задач.

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