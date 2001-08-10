Военные связисты на Сахалине учились работать в непростых условиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие отдельного батальона управления армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) дислоцирующегося на Сахалине приняли участие в комплексной тренировке по связи.

В ходе тренировки, связисты выполнили нормативы по развертыванию полевого узла связи и организовали взаимодействие вышестоящего штаба с подчинёнными силами и средствами, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Помимо этого, военнослужащие отработали организацию противодействия средствам радиоразведки и радиоподавления условного противника.

По легенде тренировки условным противником было установлено подавление канала связи батальона управления, после чего связисты поочерёдно выполнили переход на резервные каналы связи: проводной, спутниковый и радиорелейный.

Также, военные связисты выполнили нормативы по обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью с использованием современной аппаратуры спутниковой связи.

Подобные тренировки с военнослужащими отдельного батальона управления армейского корпуса ВВО проводятся регулярно, целью которых является повышение профессионального уровня военных связистов и предоставление им возможности отработать на практике широкий комплекс специальных задач.