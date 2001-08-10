Сахалинские горнолыжники заняли все призовые места на этапе Кубка России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Горно-Алтайске, где продолжается этап Кубка России 2021-2022 года по горнолыжному спорту, прошла вторая гонка в слаломе-гиганте, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

В состязаниях мужчин все три призовых места оказались в активе островных горнолыжников. Владимир Котловский показал лучший результат, у Леонида Трясова - серебряная награда, у Алексея Жилина - бронзовая.

У женщин победу праздновала подмосковная горнолыжница Анастасия Силантьева. Второй финишировала кемеровчанка Анна Нагайцева.

На третью ступень пьедестала почета поднялась 17-летняя сахалинская спортсменка Рене Сабирова, которая впервые стала призером этапа Кубка страны.