Тихоокеанское
информационное агентство
1 Февраля 2022
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Сахалинских рыбаков предупреждают, что припай в заливе Мордвинова неустойчив
16:47, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам рассказали, где купить недорогую навагу

Южносахалинцам рассказали, где купить недорогую навагу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Охлажденную навагу со 2 по 4 февраля жители областной столицы могут побрести на нескольких площадках, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Реализация рыбы осуществляется на ярмарке у Дома торговли (пр. Мира, 106а):

- ИП Можайский О.В. - от 60 до 70 руб. за кг (зона вылова — Александровск-Сахалинский район);

- ИП Власов И.В. - 70 руб. (Поронайский район, поставщик СПК «Дружба»).

На ул. Пограничной, 26 (район «Янтаря»):

- ООО «РПК «Брайда»- 80 руб. (Поронайский и Охинский районы);

- ИП Можайский О.В. - 70 руб. за кг (Александровск-Сахалинский район);

- ООО "Янтарное" - 75 руб.;

- ИП Максимов Н.К. - 70 руб. (Александровск-Сахалинский и Поронайский районы).

На бул. Анкудинова, 17 (северная сторона) - ООО «РПК «Брайда» - 80 руб. (Поронайский и Охинский районы).

В Луговом на ул. Дружбы, 46 - ИП Зинаков О.В. - 80 руб. (Поронайский район).

На ул. Ленина, 254 (район Техника) - ИП Зинаков О.В. - 80 руб. (Поронайский район).

 

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