Тихоокеанское
информационное агентство
1 Февраля 2022
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16:33, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев просят принять участие в опросе про рельсобусы

Южносахалинцев просят принять участие в опросе про рельсобусы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пассажирская компания «Сахалин», администрация города и Центр развития городской среды приглашают население пройти опрос по теме интеграции железной дороги в систему общественного транспорта областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Первоочередным направлением рассматривается ветка Дальнее - Южно-Сахалинск - Христофоровка. Также прорабатывается вопрос запуска дополнительных рельсобусов по ветке Долинск - Южно-Сахалинск.

Участников опроса просят указать, видят ли они необходимость в развитии городского железнодорожного транспорта? что для них является сдерживающим фактором при выборе передвижения в пользу рельсобуса? из какого района удобнее было бы пользоваться рельсобусом? где нужна новая станция рельсобуса? и др.

Также по ссылке можно оставить свой комментарий.

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