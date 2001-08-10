Тихоокеанское
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1 Февраля 2022
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14:17, | Новости общества Сахалина и Курил

В Сахалинской области завершилась проверка боеготовности армейских подразделений

В Сахалинской области завершилась проверка боеготовности армейских подразделений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине и Курильских завершились мероприятия проверки боеготовности соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО).

В соответствии с полученным учебным сигналом военнослужащие были подняты по учебной тревоге, после чего каждый военнослужащий получил закреплённое за ним стрелковое оружие и  экипировку, механики-водители боевых машин убыли в парк для запуска боевой техники и построения военной колонны, рассказли ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Далее был организован  марш на штатной технике в указанные районы для выполнения учебно-боевых задач.

В ходе маршрута движения военной колонны механики-водители показали навыки и умения по преодолению естественные препятствия сложной пересечённой местности, глубокого снежного покрова.

 По прибытию в назначенные районы военнослужащие выполнили оборудование командных пунктов, огневых позиций и выставили боевое охранение района.

В свою очередь связисты соединений и воинских частей организовали устойчивую связь командных пунктов с подчинёнными подразделениями.

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