Валерий Лимаренко проинспектировал расчистку придомовых территорий Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава региона посетил двор по улице Железнодорожной, 77. В период ликвидации последствий мощного циклона от жителей поступали жалобы на уборку снега. Губернатор дал поручение – оперативно навести порядок на придомовой территории, а в ходе субботнего объезда проконтролировал, как коммунальные службы выполнили задачу, и встретился с жильцами, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Южносахалинцы рассказали, что снег расчистили на четвертый день после окончания разгула стихии. Теперь на придомовой территории планируется сделать снежные горки для детей. Губернатор отметил, что это решение обязательно нужно согласовать с жителями.

– В Южно-Сахалинске за три дня выпала почти зимняя норма осадков. Мы бросили все силы на то, чтобы как можно скорее снова сделать город комфортным для пешеходов и автомобилистов. Большинство управляющих компаний оперативно расчистили дворы, вывоз снега на полигоны еще продолжается. Если видите, что работа выполнена плохо, непременно сообщайте адреса мне в социальных сетях, – обратился к сахалинцам Валерий Лимаренко.

Для южно-сахалинских управляющих компаний предусмотрели субсидию на возмещение затрат по расчистке и вывозу снега с придомовых территорий. На эти цели предусмотрено 40 млн рублей. Для получения субсидии управляющие компании должны предоставить пакет документов в департамент городского хозяйства администрации областного центра. Получить консультацию можно по телефону: 300-461 (доб. 5).

– Это существенная помощь для нас. Циклон принес большие траты и подкинул работы, люди и техника трудились день и ночь. Обязательно воспользуемся субсидией, – сказал директор УК «Мастер и компания» Максим Загоровский.

В Сахалинской области для управляющих компаний предусмотрены и другие меры поддержки. Предоставляются субсидии на приобретение снегоуборочной техники. Во время ликвидации последствий циклона было закуплено более 140 малогабаритных снегоуборщиков – их предоставляли в аренду управляющим компаниям.

Отметим, что в островном регионе действуют новые регламенты содержания дворов в зимнее и летнее время. Если раньше уборка снега вручную занимала 6-9 часов, то теперь с помощью техники – меньше 3.

По поручению губернатора была запущена интерактивная карта расчистки дворов и дорог https://map.sakhalin.gov.ru/mobile/map/Clean_Snow#/. С помощью цифрового сервиса сахалинцы могут следить за ходом уборки на придомовых территориях. Если управляющие компании передают недостоверную информацию, им грозят штрафы.