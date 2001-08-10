В Южно-Сахалинске по-прежнему ограничен проезд по ряду улиц
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На некоторых улицах областного центра продолжают действовать ограничения движения автотранспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На ул. Холмской в районе домов 90, 92 и 94 возобновляются работы по газификации. В связи с этим до 10 февраля движение на этом участке будет ограничено.
Со 2 февраля с 09.00 до 18.00 для ремонта теплотрассы будет закрыт для сквозного проезда в обоих направлениях участок ул. Емельянова восточнее перекрестка с Комсомольской (в районе дома № 231 А). Проезд к детской поликлинике возможен с улицы Горького или по внутриквартальным проездам.
До 10 февраля планируется закончить работы в парковочном кармане в районе пересечения ул. Сахалинской и Загородной.
До 28 февраля сквозной проезд закрыт в районе дома №57 на ул. Авиационной из-за строительства южного коллектора.
Продолжаются работы по расчистке улично-дорожной сети. На пр. Мира от ул. Больничной до ул. Пуркаева будет проводиться расчистка прилотковой зоны и ограждений, на участке от Емельянова до Пограничной расширят тротуары и вывезут снег. Также очистка ограждений намечена на ул. Комсомольской и Есенина.
Расчистку прилотковой части выполнят на участках улиц Пуркаева, Горького, Пограничная, Ленина, Карьерная, пр. Победы. Работы по расчистке пройдут и на ул. Сахалинской.
Расширение дороги, вывоз снега, расчистка тротуаров и радиусов будут проводиться на ул. Емельянова от ул. Ленина на запад.
Продолжится расширение ул. Гаражной, а также вывоз снега с территории бывшего Дома офицеров, ул. Анивской, Январской.
Городские светофоры работают в обычном режиме.
Управляющие компании продолжают мероприятия по расчистке дворов.
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