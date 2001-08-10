Южносахалинцам рассказывают, как уберечься от гриппа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Традиционно на конец января - начало февраля в областном центре приходится подъем заболеваемости острыми инфекционными заболеваниями, в числе которых вирус гриппа. Южносахалинцам напоминают о простых правилах, которые помогут уберечь себя и близких от данного вируса.

- Грипп - это острое инфекционное заболевание, поражающее верхние дыхательные пути. Проявляется внезапным повышением температуры, которая держится в течение 3-4 дней. Одновременно ухудшается общее состояние организма, возникает резкая слабость, сильные головные боли, вплоть до тошноты, - рассказала о симптомах заболевания помощник эпидемиолога поликлиники № 4 Южно-Сахалинска Людмила Токарева. - Напомню, что заражение гриппом происходит воздушно-капельным путем. Клетки, содержащие вирус, попадают в окружающую среду при дыхании, разговоре, чихании и кашле зараженного человека. Если рядом с вами находится человек, болеющий гриппом, основные меры профилактики - это ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Научно доказано, что наиболее эффективным средством против гриппа является вакцинация, которую необходимо пройти до начала эпидемиологического сезона. Для тех, кто по каким-то причинам не успел или не смог своевременно сделать прививку от гриппа, медики напоминают ряд простых правил.

В период подъема заболеваемости следует соблюдать следующие меры неспецифической профилактики:

- Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, и обязательно пользуйтесь маской при нахождении в них.

- Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют внешние признаки заболевания - чихают, кашляют.

- Старайтесь не прикасаться руками к глазам, носу и рту. Именно этим путем распространяется инфекция.

- Регулярно и тщательно мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептическим средством (не менее 70% содержания спирта). Особенно тщательно, если вы побывали в общественном месте и прикасались руками к потенциально зараженным поверхностям (ручки дверей, перила, кнопки лифта и банкоматов и пр.).

- рабочем коллективе пользуйтесь индивидуальными или одноразовыми полотенцами.

- Перед выходом в общественные места можно смазать носовые ходы оксолиновой мазью, а по приходу домой - тщательно промыть водным раствором поваренной соли или готовыми солевыми спреями, продающимися в аптеке.

- Избегайте как переохлаждения, так и перегреваний (одежда должна быть по погоде).

- Регулярно проветривайте помещения и делайте влажную уборку с антисептическими средствами.

- При отсутствии аллергических реакций возможно применять различные эфирные масла (чайное дерево, эвкалипт и сосна) для дезинфекции воздуха.

= На предприятиях рекомендуется установить рециркуляторы и обеззараживатели воздуха.

- В помещении необходимо поддерживать определенный уровень влажности: при низкой влажности слизистая носа очень быстро высыхает и становится уязвимой для атаки вирусов.

- В период эпидемии гриппа избегайте объятий, поцелуев, рукопожатий даже с близкими друзьями.