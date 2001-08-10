Тихоокеанское
информационное агентство
1 Февраля 2022
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16:46, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Участок улицы Емельянова в Южно-Сахалинске перекроют для движения 2 февраля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Как сообщает Сахалинская коммунальная компания, на время ремонта теплотрассы 2 февраля с 9:00 до 18:00 будет закрыт для сквозного проезда в обоих направлениях участок ул. Емельянова. Работы будут производить восточнее перекрестка улиц Комсомольской и Емельянова (в районе дома № 231 А по ул. Комсомольской), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Проезд к детской поликлинике будет возможен с улицы Горького или по внутриквартальным проездам. Автомобилистов просят учитывать данное ограничение движения при планировании маршрутов.

О возможном досрочном снятии перекрытия будет сообщено дополнительно. 

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