Участок улицы Емельянова в Южно-Сахалинске перекроют для движения 2 февраля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Как сообщает Сахалинская коммунальная компания, на время ремонта теплотрассы 2 февраля с 9:00 до 18:00 будет закрыт для сквозного проезда в обоих направлениях участок ул. Емельянова. Работы будут производить восточнее перекрестка улиц Комсомольской и Емельянова (в районе дома № 231 А по ул. Комсомольской), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Проезд к детской поликлинике будет возможен с улицы Горького или по внутриквартальным проездам. Автомобилистов просят учитывать данное ограничение движения при планировании маршрутов.

О возможном досрочном снятии перекрытия будет сообщено дополнительно.