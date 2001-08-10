Жителям Южно-Сахалинска напоминили правила безопасного использования газового оборудования
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южносахалинцам напоминают о необходимости обязательного выполнения правил безопасной эксплуатации газового оборудования в быту и первоочередных действиях при возникновении аварийных ситуаций, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Жителям городского округа, чьи дома и квартиры газифицированы, необходимо в обязательном порядке заключить договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.
В областном центре техническим обслуживанием внутридомового газового оборудования занимаются ООО «ПромСервис» (пр. Мира, 420, телефон: 46-34-30) и производственно-эксплуатационное управление Сахалинской области АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (телефоны: 49-63-32, 49-63-33). За консультацией также можно обратиться в отдел газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска по телефону: 300-584 (доб. 1-4, 6).
Горожанам также необходимо проявлять бдительность и самостоятельно следить за работой используемых газовых приборов, дымоходов и вентиляционных каналов. При подозрении на неисправность используемого газового оборудования необходимо вызывать работников газового хозяйства.
При появлении запаха газа следует немедленно прекратить пользоваться газовым прибором, перекрыть кран к прибору и на приборе, открыть окна и форточки, при использовании газовых баллонов - вентиль на баллоне. В это время категорически запрещено курить, зажигать спички, включать и выключать электроприборы и электроосвещение, пользоваться электрозвонком. Необходимо покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное место, откуда срочно сообщить об утечке по телефону аварийной газовой службы 104 или в единую службу спасения: 112.
Особые меры предосторожности необходимы при использовании газобаллонного оборудования в домах/квартирах — кроме соблюдения установленных мер безопасности важно в обязательном порядке заключить договор на обслуживание со специализированной организацией. Сделать это можно в сертифицированной организации: «Южсахмежрайгаз» (телефон: 77-72-65). В целях безопасности рекомендуется использовать газовое оборудование с установкой сигнальных приборов безопасности (газоанализаторов, сигнализирующих об утечках газа, датчиков задымления и т. д.).
Кроме того, особое внимание собственникам и арендаторам газифицированных помещений следует уделять строгому выполнению правил пожарной безопасности и содержанию газопотребляющего и газобаллонного оборудования в чистоте и исправном состоянии.
Будьте бдительны и ответственны при использовании газового оборудования- помните, что от этого может зависеть ваша безопасность, а также жизнь и безопасность ваших родных и окружающих.
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