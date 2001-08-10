Сахалинским старшеклассникам рассказал о киберапокалипсисе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Интерактивный урок на тему «История развития интернета от первого сайта до наших дней» состоялся в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 28 января. Встреча была посвящена Международному дню без интернета. Её участниками стали старшеклассники южно-сахалинской школы №19 и студенты Сахалинского колледжа искусств, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Специалист Центра информационной и цифровой культуры Алексей Мельничук рассказал откуда и почему возникла идея создать интернет, какие взлеты и падения переживала глобальная сеть. Слушатели узнали почему она не должна была существовать, какое первое сообщение было передано между машинами, и, конечно же, как и почему произошел первый в истории киберапокалипсис.

Завершилась встреча рассказом про современный интернет. Также ребятам показали карту интернета и карту кибератак в режиме реального времени.